La Consulta dà una gran lezione a Emiliano sull'ambientalismo - La consulta dà una gran lezione a emiliano sull'ambientalismo - Bocciata per difetto di costituzionalità la legge regionale che in Puglia voleva bypassare le norme ambientali per creare dei parcheggi nelle zone protette. Gli organi di garanzia arginano lo ...

Puglia, la mozione di sfiducia (respinta) rafforza Emiliano: ora ha una maggioranza più larga di quella che lo ha eletto - Puglia, la mozione di sfiducia (respinta) rafforza emiliano: ora ha una maggioranza più larga di quella che lo ha eletto - Trenta voti per respingere la mozione di sfiducia. Diciannove per sostenerla. Michele emiliano non solo supera la prova dell’aula, ma ne esce puntellando una maggioranza persino più larga di quella ch ...

Giuseppe Conte: «Segnali da Emiliano, ma dobbiamo porre nuove basi. Autonomia, uno scempio» - Giuseppe Conte: «Segnali da emiliano, ma dobbiamo porre nuove basi. Autonomia, uno scempio» - Presidente Giuseppe Conte, è alla terza volta in Puglia in poco tempo. Del resto, per il M5s si tratta di una regione strategica. In questo mini-tour si concentrerà molto sulle ...