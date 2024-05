La Pistoiese in tribunale C’è attesa per l’udienza Ma si lavora già al futuro

(Di martedì 14 maggio 2024) Il giorno del giudizio, il giorno della verità, chiamatelo come volete, ma la mattinata odierna potrebbe costituire una tappa importante per capire quale sarà ildella. Questa mattina, infatti, è in programma aldi Pistoiaper la richiesta da parte della Procura di liquidazione giudiziale dell’Unione Sportiva1921. A meno di clamorosi ribaltoni, il più logico passaggio dovrebbe essere la nomina di un curatore fallimentare, che si occuperà della gestione degli asset societari rimasti (il settore giovanile, sostanzialmente) e delle pendenze con i creditori. Ma non è affatto detto che questa nomina avvenga oggi, né cosa accadrà dopo. In ogni caso sarebbe auspicabile che le forze economiche interessate alla ripartenza del club escano finalmente allo ...

