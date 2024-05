Pericolo pitbull - Alessia Pifferi all' ergastolo per or - chi ha sparato a Capodanno e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Milano, bambina di due anni azzannata da un pitbull: è grave - Milano, bambina di due anni azzannata da un pitbull: è grave - Una bambina di due anni e mezzo è stata azzannata da un pitbull a Sesto San Giovanni (Milano). La piccola stava giocando con la sorellina gemella, quando è stata aggredita dal cane in un appartamento.

