Calendario Europei canoa slalom 2024 | programma - orar - -v, streaming

(Di martedì 14 maggio 2024) Lavedrà andare in scena glia Tacen (Lubiana), in Slovenia, con 10 specialità, che si disputeranno da giovedì 16 a domenica 19 maggio: innel complesso 5 gare maschili e 5 femminili, tra prove individuali ed a squadre. La diretta tv deglidinon è prevista, mentre la direttasarà assicurata per le batterie su YouTube Canoe Europe, e per semifinali e finali su Eurovision Sport. La diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport., i convocati dell’Italia per gli: tredici azzurri in gara a Lubiana...

Saranno 13 gli azzurri in gara agli Europei senior di Canoa slalom e cross kayak, in programma dal 16 al 19 maggio a Lubiana (Slovenia): il primo appuntamento della stagione internazionale mette subito in palio i titoli continentali e fungerà anche ...

Il 19 maggio torna “Lagosport”: bici, posturale e canoa - Il 19 maggio torna “Lagosport”: bici, posturale e canoa - Entra nel vivo il programma degli appuntamenti promosso dalla Comunità Pontina dello Sport di cui la città di Fondi fa parte assieme ai Comuni di Sabaudia, Terracina, Maenza, Priverno, Pontinia, Latin ...

Fondi / “Lagosport”: bici, posturale e canoa al Raddotto, entra nel vivo il programma di appuntamenti - Fondi / “Lagosport”: bici, posturale e canoa al Raddotto, entra nel vivo il programma di appuntamenti - FONDI – Entra nel vivo il programma degli appuntamenti promosso dalla Comunità Pontina dello Sport di cui la città di Fondi fa parte assieme ai Comuni di Sabaudia, Terracina, Maenza, Priverno, Pontini ...

Calabrone asiatico invade l'Italia, come riconoscere la vespa velutina: i rischi per l'uomo e le api - Calabrone asiatico invade l'Italia, come riconoscere la vespa velutina: i rischi per l'uomo e le api - Il calabrone asiatico, o vespa velutina, sta invadendo l'Italia: come riconoscere questa particolare specie e quali sono i rischi per l'uomo e per le api.