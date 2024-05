Dilemma conto corrente È utile - ma solo su misura

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) Agli italiani il contante piace, ma l’utilizzo delle carte di pagamento sta rapidamente emergendo come l’opzione dominante. A rivelarlo è Banca d’Italia, secondo cui nel corso del 2022, il numero di transazioni effettuate con carte di debito è balzato del 25% rispetto all’anno precedente, confermando una tendenza in costante ascesa. Come gestire, quindi, il proprio denaro in maniera consapevole in un’era in cui tutto va digitalizzandosi, perfino i pagamenti? Per il 90% delle famiglie italiane la risposta è il. Si tratta di uno strumento che consente di ricevere entrate come lo stipendio o la pensione ed effettuare pagamenti, anche utilizzando diversi strumenti come la carta di debito (meglio conosciuta come Bancomat) la carta di credito e i bonifici. Ma attenzione: ilnon è uno strumento ...