Lecce - copertura dello stadio | C' è la disponibilità del governo

“I 150 milioni di euro a disposizione del Comune di Firenze per fare il restyling dello stadio Franchi che abbiamo già appaltato, avendo le ditte già al lavoro, devono essere investiti entro il 2026, anno in cui la Fiorentina potrà tornare a ...

Giochi del Mediterraneo, firmata convenzione: entro il 2026 le opere per stadio e Palaventura - Giochi del Mediterraneo, firmata convenzione: entro il 2026 le opere per stadio e Palaventura - Sottoscritta oggi a Taranto l’intesa tra il Comune di Lecce e il commissario straordinario Ferrarese per gli interventi strutturali che interesseranno il Via del Mare e il palazzetto dello sport. Salv ...

Firmata la convenzione da 11,3 milioni per il Via del Mare - Firmata la convenzione da 11,3 milioni per il Via del Mare - IL SINDACO SALVEMINI. “Oggi a Taranto ho sottoscritto insieme al commissario straordinario Massimo Ferrarese la convenzione per la realizzazione opere infrastrutturali necessarie allo svolgimento dei ...

Copa 71, di Rachel Ramsay e James Erskine - Copa 71, di Rachel Ramsay e James Erskine - Il campionato ha una portata gigantesca: la sponsorizzazione sfarzosa, un’ampia copertura televisiva, i gadget in vendita a ogni angolo e una folla di più di 110.000 tifosi urlanti trasformano questo ...