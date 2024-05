Nardi-Wolf oggi in tv | orario - canale e diretta streaming Challenger Torino 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 14 maggio 2024) Lucase la vedrà contro J. J.nel primo turno deldi, torneo di scena sui campi in terra battuta del capoluogo piemontese. Entrambi sono reduci dal Masters 1000 di Roma. Il pesarese è riuscito a spingersi fino al secondo round, dove si è arreso con onore contro il danese Holger Rune. Lo statunitense, invece, dopo aver perso nel turno decisivo delle qualificazioni, è stato ripescato come lucky loser, salvo uscire immediatamente in due set per mano della wild card biellese Stefano Napolitano. Tra i due giocatori si tratta del primo scontro diretto a qualsiasi livello, conche partirà nettamente favorito secondo le quote dei bookmakers. L’imprevedibile americano, infatti, oltre a non trovarsi in uno straordinario momento di forma, non ha nel rosso ...