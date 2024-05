(Di martedì 14 maggio 2024)Minetti, studentessa, è stata presa come "esempio da valorizzare perché, con grande altruismo, si è messa a disposizione nelle ricerche delle persone scomparse". Il tema che ha ispirato quest’anno l’assegnazioneattestati è stato infatti quello della solidarietà per l’ambiente e la cultura, comune a tante storie fra quelle insignite da Mattarella. E le alluvioni che nel 2023 hanno colpito il nostro territorio, in particolare la Toscana e l’Emilia Romagna, hanno portato alla luce ancora una volta l’altruismo, la generosità e il senso di comunità di tanti giovani.

I giovani e l’alluvione: "Impegno nell’emergenza" - I giovani e l’alluvione: "Impegno nell’emergenza" - La classe seconda C della scuola Matteucci e ginevra Minetti, volontaria della Misericordia, nominati Alfieri della Repubblica per l'impegno durante l'alluvione di novembre, premiati al Quirinale da S ...

Un premio a Ginevra, l’angelo degli scomparsi - Un premio a ginevra, l’angelo degli scomparsi - ginevra Minetti, studentessa premiata per il suo altruismo nelle ricerche di persone scomparse. Solidarietà per ambiente e cultura tema degli attestati. Alluvioni del 2023 evidenziano generosità e sen ...

La Nobel ucraina Matviichuk: «Questa guerra non è solo di Putin. Il papa può aiutarci col sud del mondo» - La Nobel ucraina Matviichuk: «Questa guerra non è solo di Putin. Il papa può aiutarci col sud del mondo» - Oleksandra Matviichuk, avvocatessa per i diritti civili che nel 2022 ha ottenuto il premio Nobel per la pace, parla del conflitto nel suo paese, delle responsabilità della popolazione russa e della su ...