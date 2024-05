Ex Ilva - i commissari rassicurano i dipendenti sui crediti | Proveremo a garantirli

Quanto ci vorrà per la ripartenza? Quanti giorni?, chiede Rocco Palombella (Uilm). Quaranta . Come il mio cognome, risponde il commissario di Accia Ieri e d’Italia. Aneddoti a parte, il confronto di Ieri tra il commissario dell’ex Ilva ed i ...

È confermato: dal 26 aprile al 5 maggio in Acciaierie d?Italia in amministrazione straordinaria scatterà una chiusura collettiva . I dipendenti potranno andare in ferie ,...

Palazzina Laf – Il film sull’Ilva di Taranto vince ai David di Donatello 2024 - Palazzina Laf – Il film sull’ilva di Taranto vince ai David di Donatello 2024 - Palazzina Laf, film d'esordio di Michele Riondino sull'ilva di Taranto, è fra i vincitori dei David di Donatello 2024. Un film sugli ultimi.

Ilva: “Lo scudo per i compratori Nel dl alle Camere” - ilva: “Lo scudo per i compratori Nel dl alle Camere” - Isindacati non danno un giudizio negativo al piano per l’ex ilva che gli è stato presentato ieri: già questa è una notizia, anche se tutte le sigle sottolineano la mancanza di notizie sul “saldo occup ...

Maria Anghileri (Eusider): per l’acciaio il peggio è passato, ma salvate l’Ilva - Maria Anghileri (Eusider): per l’acciaio il peggio è passato, ma salvate l’ilva - Con sede a Costa Masnaga, lago di Lecco, 18 stabilimenti in Italia e 950 dipendenti, Eusider acquista le bobine d’acciaio (i coils) dalle grandi acciaierie — l’Adi ex ilva e Arvedi in Italia, Thyssen ...