Avi Coop | alta tensione Dipendenti mobilitati

(Di martedì 14 maggio 2024) "Vista la totale assenza di risposte da parte dell’azienda, Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil Siena convocano un presidio di una delegazione di Avidi Monteriggioni davanti alla prefettura di Siena per il 20 maggio dalle 10 alle 12". I sindacati, dunque, metteranno in atto quello che avevano annunciato qualche giorno fa, nel tentativo di imprimere una svolta alla vertenza dell’ azienda del gruppo Amadori di macellazione e confezionamento tacchini. "L’atteggiamento del gruppo Amadori è inaccettabile - protestano le organizzazioni sindacali - Chiediamo chiarezza e un piano industriale e lanciamo un appello alla cittadinanza e alle istituzioni per partecipare al presidio ed esprimere solidarietà ai 200 lavoratori". Il Gruppo Amadori, come ci dice in modo inequivocabile la lingua dei numeri, è da anni uno dei leader indiscussi nel settore agroalimentare italiano, un’ ...