(Di martedì 14 maggio 2024)in campo per i Cinque Stelle. Unasolitaria. Quali le ragioni? "Non c’erano le condizioni per fare alleanze – dice–. Non c’erano neanche se il Pd avesse corso da solo, a Fucecchio. Figuriamoci con lo schieramento che sostiene Emma Donnini, in cui troviamo le compagini di Renzi e Calenda". Una candidatura arrivata al fotofinish, quella di. "Ci sono dei motivi seri - – spiega la candidata –: nel nostro movimento le scelte delle candidature hanno meccanismi più complessi degli altri partiti. E noifelici che sia così". Ma torniamo alle mancate alleanze: "Io vengo dalla sinistra – spiega –. E oggi la sinistra che mi rappresenta l’ho trovata nei Cinque Stelle. Il Pd,onesti, da tempo, ormai, non porta avanti politiche di ...

La “new entry“. Lucia Morelli presenta la lista - La “new entry“. Lucia morelli presenta la lista - Lucia morelli, leader di #Farebarga, ha presentato i candidati per le elezioni comunali di giugno a Barga. Nuova in politica, propone un team variegato con esperienza e nuove energie.

La corsa di Fabrizia Morelli. Al centro ambiente e diritti: "Qui siamo lontani dal Pd" - La corsa di Fabrizia morelli. Al centro ambiente e diritti: "Qui siamo lontani dal Pd" - Fabrizia morelli in campo per i Cinque Stelle. Una corsa solitaria. Quali le ragioni "Non c’erano le condizioni per fare alleanze – dice morelli –. Non c’erano neanche se il Pd avesse corso da solo, ...

Palio di Fucecchio 2024, la consigliera Morelli: “Basta con la corsa dei cavalli, per loro è solo una sofferenza” - Palio di Fucecchio 2024, la consigliera morelli: “Basta con la corsa dei cavalli, per loro è solo una sofferenza” - A Fucecchio, in provincia di Firenze, ogni anno si tiene il Palio con la corsa dei cavalli. Tra gare preparatorie e sfida finale, i cavalli sono obbligati a correre e prendere frustrate per giorni. La ...