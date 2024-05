Orari Giro d’Italia 2024 oggi | partenza e arrivo Pompei-Cusano Mutri - t - streaming

(Di martedì 14 maggio 2024), martedì 12 maggio, va in scena la decima tappa del. Dopo il primo giorno di riposo subito unin salita attende l’edizione n.107 della Corsa Rosa, che con l’avvio della seconda settimana inizia a risalire lo Stivale. Potrebbe essere il giorno del quarto successo su dieci tappe del dominatore Tadej Pogacar? O arriverà la seconda fuga? Saranno 142 chilometri dae oltre 3000 metri di dislivello. Prima parte di giornata relativamente tranquilla, e dopo qualche ascesa non registrata il primo GPM è quello di seconda categoria di Camposauro, 6,1 km al 7,8% ma con una massima pendenza del 14% a metà salita. Lunga discesa e poi qualche mangia e bevi prima l’inizio dell’ultima ascesa verso i 1392 metri di ...

Tadej Pogacar è stato il dominatore assoluto della prima settimana del Giro d’Italia 2024 : lo sloveno ha vinto già tre tappe delle nove disputate, è saldamente in maglia rosa e sta regalando spettacolo sia in salita, che a cronometro e addirittura ...

Il Giro d’Italia 2024 oggi riparte con la decima tappa da Pompei a Cusano Mutri , una frazione da 142 chilometri che segue il primo giorno di riposo. Di seguito gli orari per la diretta in tv e streaming , per una giornata che potrebbe sorridere alle ...

