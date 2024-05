Un millimetro di cervello con dettagli spettacolari

(Di martedì 14 maggio 2024) Atlanteato di undiumano Un gruppo di ricercatori ha creato un atlanteato di un minuscolo pezzo diumano, prelevato da una donna durante un intervento chirurgico per curare l’epilessia. Il campione è stato sezionato in fette nanometriche e analizzato con microscopi elettronici, con l’aiuto di intelligenza artificiale per la classificazione delle cellule e la ricostruzione 3D. Scoperte sorprendenti nell’ambito della neuroscienza I ricercatori, tra cui il neuroscienziato Viren Jain, hanno descritto l’esperienza di esplorare le strutture cerebrali a livello microscopico come una sensazione quasi spirituale. Questo studio rivoluzionario apre nuove prospettive nel campo della L'articolo proviene da News Nosh.

