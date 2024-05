Si vota in 29 Comuni Ammesse tutte le liste

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 14 maggio 2024) Sono 29 idella provincia di Siena, che andranno al voto l’8 e il 9 giugno.lesono state, nessuna esclusa. Le uniche due realtà in cui l’amministrazione uscente è di centrodestra sono Chianciano Terme e Piancastagnaio. Nella cittadina termale il primo cittadino, Andrea Marchetti, corre per il secondo mandato: dovrà vedersela con Grazia Torelli, sostenuta dal centrosinistra, e con il civico Roberto Esposito, appoggiato da ‘Coraggio Italia’. A Piancastagnaio esce di scena il sindaco Luigi Vagaggini: in continuità, corre per il centrodestra il suo vice Franco Capocchi. A sfidarlo, ci sarà Marco Bagno, civico che ha incassato il sostegno esterno del centrosinistra. In tre territori il risultato elettorale è pressoché certo, perché c’è un solo candidato sindaco: si tratta di Radda in ...