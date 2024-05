L’eclettismo di Frank Sinatra - le influenze italiane e la sua inaspettata imprenditorialità

(Di martedì 14 maggio 2024) La figura di Francis Albert(Hoboken 1915-West Hollywood 1998) e? tutt’altro che riassumibile solo in quella di un attore cinematografico con oltre sessanta film in curriculum (di cui alcuni firmati da registi di vaglia qualiCapra, Otto Preminger e Vincente Minnelli) o soltanto in quella di uno dei piu? grandi cantanti, e quasi inventori, della popular music del ventesimo secolo, straordinaria icona della canzone d’autore statunitense e internazionale e dei suoi molteplici risvolti interpretativi, produttivi, mediatici e promozionali. La sua carriera non solo percorre e rappresenta mezzo secolo di vita dello spettacolo e dell’ideologia sociale e politica degli Stati Uniti, ma si presta anche, come poche, a un’analisi volta a metterne adeguatamente in luce la complessa stratificazione di ruoli, l’ubiquita? e interattivita? tra «arte» e ...

Dopo aver ottenuto 10 nomination all’Oscar per l’epopea poliziesca storica dello scorso anno Killers of the Flower Moon, il regista 81enne Martin Scorsese ha tracciato i suoi prossimi progetti. Le fonti dicono che ha in programma di girare due film ...

Il regista Paul Schrader ha svelato che ha contattato Kevin Spacey perché vuole fargli interpretare Frank Sinatra in un film biografico. Paul Schrader ha difeso Kevin Spacey sostenendo che sarebbe perfetto per il ruolo di Frank Sinatra in un film ...

Frank Sinatra: il mito di the Voice non tramonta - frank sinatra: il mito di the Voice non tramonta - In questi anni frank sinatra è stato celebrato con mostre e concerti dappertutto. La carriera, i successi e gli amori di un’icona internazionale della musica.

“Alfabeto di palco” appuntamento il 15 maggio su “S come Sinatra” - “Alfabeto di palco” appuntamento il 15 maggio su “S come sinatra” - Entra nel vivo, dopo il sold out della prima data, la manifestazione Alfabeto di Parco , ciclo di conferenze-spettacolo tra parole, suoni, racconti e visioni sui grandi artisti che hanno rivoluzionato ...

‘Alfabeto di Parco’: omaggio a Frank Sinatra - ‘Alfabeto di Parco’: omaggio a frank sinatra - Milano - Entra nel vivo, dopo il sold out della prima data ìAlfabeto di Parcoì, il ciclo di conferenze-spettacolo sui grandi artisti che hanno rivoluzionato il ‘900. Mercoledì 15 maggio, nella sede di ...