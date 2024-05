Nuovo azionista di Vitibot per la robotica nei vigneti - Nuovo azionista di vitibot per la robotica nei vigneti - L'azienda vinicola italiana Marchesi Antinori Spa diventa azionista di vitibot, specializzata in robotica per vigneti, parte del gruppo Sdf Group. Marchesi Antinori Spa (foto: la presidente Albiera ...

Antinori entra nel mondo dei robot per vigne - Antinori entra nel mondo dei robot per vigne - L'azienda ha annunciato di essere diventata azionista di vitibot, azienda francese leader nel campo della robotica per vigneti ...

A Firenze un convegno su "Robotica e digitalizzazione in viticoltura" - A Firenze un convegno su "robotica e digitalizzazione in viticoltura" - In scena nell’ambito del Festival della robotica di Pisa e su iniziativa della Fondazione Tech Care, di A.VI.TO (Associazione vini Toscani Dop e Igp) e della Regione Toscana, il Convegno affronta una ...