Camila Giorgi indagata | Evase il fisco nel 2016 I legali | colpa del padre

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) "è serena, una ragazza gentile con l’innocenza di una bambina, tornerà in Italia e chiarirà tutto". Quella stessa ragazza che i suoidescrivono al telefono, ancora minorenne aveva lasciato casa ed era partita a seminar buon tennis in giro per il mondo e ora è inseguita dal. Perché? Secondo gli avvocati dell’azzurra Federico Marini e Cristian Carmelo Nicotra – ritiratasi qualche giorno fa nel silenzio dalle competizioni e oraper "reati fiscali" nel– gli accertamenti da parte della Finanza "riguardano vecchie annualità". Anni in cui "non sono stati fatti adempimenti come la dichiarazione dei redditi che lei, impegnata nei tornei, aveva delegato al". E papà Sergio, sempre secondo i, non si sarebbe "affidato a dei ...