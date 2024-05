Cattivi e buoni maestri dei giovani di oggi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 14 maggio 2024) Piacciono tantissimo ainonostante i testi delle loro canzoni siano una istigazione alla violenza e alla discriminazione. Ma poco importa, forse gli adolescenti le parole nemmeno le ascoltano piuttosto preferiscono emulare i loro idoli muovendosi e vestendo come loro. La gestualità, il cappuccio della felpa sulla testa a nascondere il volto, come fossero corpi anonimi, sono il segno evidente che sono seguaci dei trapper. Un modo per sentirsi forti e nascondere le fragilità dell’età, della serie "nella mischia faccio gruppo". Recenti indagini però hanno rilevato che 6 canzoni, se così le si può chiamare, su 10 contengono espressioni violente. Le ragazze vengono viste e interpretate non come persone da amare ma da usare e abusare. Per citarne una riportiamo le parole di un testo di Fedez e Sfera Ebbasta: "Bitch, ogni giorno / non mi lasciano libero. / Le ordino ...