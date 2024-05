(Di martedì 14 maggio 2024) VENEZIA - Domenica mattina il siluro di Matteo: «Per il dopoho già in mente 10». Lunedì sera la nota dellafederale: «Il tetto ai mandati...

Alla marina di Palermo va in scena l'ultimo atto del congresso nazionale dell’Anm. E la mozione finale, approvata per acclamazione, è un segnale netto inviato al ministro Carlo Nordio . Per il presidente Giuseppe Santalucia "non si tratta" su una ...

Giorgia Meloni frena; Antonio Tajani tiene il piede sull'acceleratore; i magistrati e le opposizioni restano sul piede di guerra. Resta caldo, insomma, il fronte della giustizia . A Palermo si chiude il congresso dell'Anm e il no delle toghe alla ...

Matteo Salvini apre lo scontro con Luca Zaia, governatore del Veneto considerato da molti come il naturale successore dell’attuale leader della Lega . Durante un comizio a Treviso, città natale dello stesso Zaia, il numero uno del Carroccio ha ...

TREVISO | SALVINI ARCHIVIA IL 'CASO ZAIA', MA I LEGHISTI VENETI NON SI RASSEGNANO - TREVISO | salvini ARCHIVIA IL 'CASO ZAIA', MA I LEGHISTI VENETI NON SI RASSEGNANO -

Tensioni nella Lega per la frase sui 10 nomi. Salvini: «Zaia un patrimonio. E sulla Regione Resterà a noi» - Tensioni nella lega per la frase sui 10 nomi. salvini: «Zaia un patrimonio. E sulla Regione Resterà a noi» - VENEZIA - Domenica mattina il siluro di Matteo salvini: «Per il dopo Zaia ho già in mente 10 nomi». Lunedì sera la nota della lega federale: «Il tetto ai mandati è una limitazione della libertà, Luca ...

I tempi dell'inchiesta, quelli della politica - I tempi dell'inchiesta, quelli della politica - Il centrodestra non chiede per ora le dimissioni di Toti, ma "non si può governare due anni senza il presidente della regione". La paura dello stallo e del blocco dei cantieri ...