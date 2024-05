Risorgimento Da podere a punto di ristoro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 14 maggio 2024) Sono un gruppo affiatato e con un sogno nel cassetto nato da una promessa. Anzi questo sogno è, per ora, fra le mura di una struttura sotto gli occhi degli studenti della Cittadella. Ildopo aver inaugurato i laboratori territoriali, mira a diventare unfatto "dagli studenti per gli studenti". "Rampa di lancio" è il progetto di cui si è fatta promotrice la Fondazione Lorena, costituita da ex allievi, ex ed attuali docenti, personale scolastico, istituzioni e chi è vicino alla istituto Leopoldo II. Facendo i conti, sono circa settemila gli alunni che vivono nella Cittadella dello Sudente e la start up vuole consentire ai neodiplomati dell’alberghiero di affinare la preparazione scolastica, e al tempo stesso creare un luogo sempre aperto dove potersi anche ritrovare. Il curatore della ...