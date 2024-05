Colle - Vannetti e gli alleati Entrano nella squadra anche socialisti e +Europa

(Di martedì 14 maggio 2024) Per Riccardoarrivail sostegno del Psi, che insieme a + Europa (così come alle Europee) si sono presentati insieme. Sono sessantaquattro in tutto le candidate e i candidati che fanno parte delle cinque liste, tra cui trenta donne. Si tratta della coalizione con più candidati della Valdelsa (la Cenni dai cugini poggibonsesi si ferma a quarantesei, divisi in tre liste). Le cinque liste di candidati a sostegno del progettoSindaco sono state depositate in Comune sono quindi il Pd, La Sinistra per, Uniti perdi Val d’Elsa (+ Europa e Psi,Sindaco),perSindaco, RiGenerazione conSindaco. "Lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto – afferma–. La ...

