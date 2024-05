Addio a Sabrina - volontaria Pa Soccorsa dai suoi colleghi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 14 maggio 2024) Due famiglie distrutte, quella die la grande famiglia della Pubblica assistenza di Pisa che perde una suaMori (nella foto) avrebbe compiuto 54 anni a fine giugno. Ma ieri è morta improvvisamente a casa per un malore:da chi porta la sua stessa divisa ogni giorno, purtroppo per lei tutte le cure sono state inutili: era accorso un mezzo con il medico a bordo.nel settore delle emergenze in ambulanza "bravo", come si dice in gergo con l’equipaggio di Riglione, sarebbe dovuta essere in turno proprio oggi. Sconvolto il quartiere per il quale si impegnava tanto, dove ci si conosce tutti e le gioie e i dolori sono condivisi.si trova ora alle cappelline della Misericordia in attesa del funerale. Tantissimi i messaggi di dolore ...