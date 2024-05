Romeo e Giulietta alla rovescia Lo spettacolo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 14 maggio 2024) Giovedì 16 maggio, ore 21, al teatro Moderno di Agliana, proiezione di ", ovvero: non morire per amore". Si tratta della proiezione di unoche debuttò a maggio 1993 nel teatro Dante di San Michele e replicato nel vecchio teatro Moderno di Agliana con due serate, nel giugno 1993. Risulta essere l’ultimoteatrale andato in scena sul palco del vecchio teatro Moderno. Loebbe un grande successo e ci furono numerose repliche. Fu un progetto nato trentadue anni fa da un gruppo spontaneo, che sì costituì senza nessuna pretesa di saper fare ma con la volontà di fare qualcosa di utile. Un progetto che aveva aggregato tanti giovanissimi dell’epoca e persone con esperienza nel teatro amatoriale. Venne realizzata ...