Centrodestra contro il Pd | Sugli stranieri idee vuote Cittadinanza da guadagnare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 14 maggio 2024) Il Pd, con una nota firmata dalla capolista Maria Logli, ha proposto laonoraria aglida tempo a Prato e tutele per garantire loro la casa per dare rappresentanza al 25% della popolazione residente in città, il, con una doppia replica dei candidati Aldo Milone (FI) e Claudiu Stranasel (Lega) boccia senza mezzi termini entrambe le. "Pd e Cgil stanno facendo proposte strampalate – attacca Milone – Il sindacato si accorge, dopo più di 30 anni, che a Prato esiste lo sfruttamento dei lavoratori e quindi propone un requisito referendario, mentre il Pd vuole promuovere laonoraria alla comunità straniera e una tutela sulla casa. Il Pd non riesce proprio ad amare gli italiani, però i voti li chiede a loro per poi rivolgere la sua attenzione verso gli ...