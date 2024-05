Nuove minacce a Segre | Sorpresa da tanto odio Ma a 94 anni non ho paura

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) I reati d’dal 2017 in Italia sono aumentati del 33%, ha spiegato Vittorio Rizzi, il presidente dell’Oscad, osservatorio interforze (carabinieri e polizia) per la sicurezza contro gli atti discriminatori, ieri al Memoriale della Shoah di Milano. Ma in particolare le segnalazioni di antisemitismo, inteso comecontro gli ebrei, solo l’anno scorso aumentavano del 30% fino al 6 ottobre; dall’attacco di Hamas cui è seguita la reazione su Gaza di Israele allo scorso 1° maggio sono balzate del 320%. "Un’ondata spaventosa di antisemitismo che non mi aspettavo, anche nei confronti degli ebrei italiani che non c’entrano nulla con le decisioni politiche di Israele e possono anche non condividerle. Veniamo accusati di tutto quello che noi per primi non vorremmo vedere", dice Liliana, sopravvissuta ad Auschwitz, senatrice a vita ...