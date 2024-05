Ergastolo ad Alessia Pifferi | un lutto atroce - i legami spezzati

(Di lunedì 13 maggio 2024) Milano – «Sembra che la mortedi Diana sia colpa nostra, ma non è così". Lo sfogo arriva a margine della lunga arringa della difesa. Viviana, la sorella di, respinge le accuse di chi vuole far sembrare lei e la mamma Maria Assandri le responsabili dei gravi disagi, dei problemi comportamentali die, in fondo, della morte della piccola Diana. "Stando alle parole dell’avvocatessa Pontenani noi non l’abbiamo aiutata e quindi abbiamo un concorso di colpa", continua Viviana, a cui fa eco la mamma Maria. «Non c’è nulla di vero in quello che ha raccontato. É una bugiarda. Non è mai stata violentata, non è vero che l’ho lasciata sola. Sapeva benissimo di essere incinta, io ho fatto tutto quello che potevo per questa figlia. Tutto". Sono ancora scintille all’ultima ...

La Corte di Assise di Milano ha emesso una sentenza storica per uno dei casi più tragici e discussi degli ultimi anni. Alessia Pifferi , 38 anni, è stata condannata all‘ ergastolo per l’omicidio della figlia Diana , di un anno e mezzo, morta di stenti ...

