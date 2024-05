Due esperti internazionali d’arte in visita alla mostra del Sassetta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 14 maggio 2024) Hanno organizzato una doppiaa Siena e a Massa Marittima sulle tracce del ‘400 senese, due dei massimi studiosi dell’arte europea e senese del Rinascimento: Keith Christiansen, curatore onorario del Metropolitan Museum di New York e Carl Brandon Strehlke, conservatore emerito del Philapelphia Museum of Art. I due noti storici dell’arte hannoto al Museo di San Pietro all’Orto di Massa Marittima, la"Ile il suo tempo. Uno sguardo all’arte senese del primo Quattrocento", accompagnati dal curatore. Keith Christiansen e Carl Brandon Strehlke hanno fatto un giro per la Città di Massa Marittima, fermandosi a lungo all’interno del prezioso museo di San Pietro all’Orto dove hanno potuto ammirare i capolavori dele di altri artisti del suo tempo, grazie a questa ...