Tabilo-Khachanov oggi in tv | orario - canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2024

(Di martedì 14 maggio 2024) Alejandrose la vedràcontro Karennel quarto turno degli, torneo di scena sui campi in terra battuta del Foro Italico. La vera domanda alla vigilia di questo match verte su quali saranno le condizioni, soprattutto a livello mentale, del tennista cileno dopo la vittoria più prestigiosa della sua carriera. Battere Novak Djokovic non accade tutti i giorni, a maggior ragione sul Centrale del Foro Italico. Certo, una versione a dir poco sbiadita del numero uno del mondo, ma bisogna in ogni caso riuscirci. Inoltre, il periodo è estremamente felice per, che è reduce da sei vittorie consecutive, avendo trionfato nel ricco challenger di Aix En Provence la scorsa settimana. In procinto di entrare nei primi 30, già nei 20 ...

Il campione di Madrid cede a Muller, il danese a Baez. Daniil soffre con Medjedovic. Ok Tsitsipas e De Minaur - Gli internazionali Bnl di Roma perdono altri due grandi protagonisti, Andrey Rublev e Holger Rune, e stavano rischiando di perderne un terzo, il campione in carica Daniil Medvedev, che si è salvato so ...

Djokovic fuori agli Internazionali e Sinner spera nel trono Atp - Djokovic fuori agli internazionali e Sinner spera nel trono Atp - ROMA. Anche Novak Djokovic è stato eliminato dagli internazionali d'Italia. Il n.1 dell'Atp, e quindi del ranking mondiale, è uscito al terzo turno contro Alejandro Tabilo in due set con il punteggio ...

Internazionali: Azarenka avanti, battuta Sakkari in due set - internazionali: Azarenka avanti, battuta Sakkari in due set - Victoria Azarenka batte Maria Sakkari e si qualifica per il turno successivo degli internazionali BNL d'Italia. La tennista bielorussa di Minsk si è sbarazzata dell'avversaria in due set, con il punte ...