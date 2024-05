La mobilità sicura tra i temi del voto Ue

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) Il prossimo 8 e 9 giugno votare per il rinnovo del Parlamento europeo significa chiedere nuove regole, e soprattutto più sicurezza, anche in materia di. L’ufficio di Bruxelles della Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) ha infatti pubblicato un ’Manifesto per la’, indirizzato ai futuri eletti per chiedere interventi concreti a favore di tutti i cittadini europei che ogni giorno, per ragioni di lavoro o di studio, devono spostarsi spesso comprendo anche distanze importanti. Le richieste sono in tre direzioni: asre che laresti accessibile anche dal punto di vista economico, conciliando quindi l’esigenza della transizione verso la sostenibilità ambientale con quella di non lasciare indietro nessuno; sfruttare i vantaggi offerti dalla crescente digitalizzazione applicata ...