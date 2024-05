Spettacolo acustico di Martinelli al teatro degli Animosi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 14 maggio 2024) Concerto di Roberto– musicista, compositore, arrangiatore, strumentista e didatta oltre che ’avenzino Doc’. Si esibirà nello“Marmo bianco“ in programma sabato alle 21 al. "È un atto d’amore dedicato a mio padre e alla gente apuana – ha spiegato– Il concerto sarà totalmente, per un momento di verità: oggi viviamo troppo attraverso filtri e amplificazioni, bisogna invece avere la capacità di rimanere in silenzio, umili e ascoltare", ha spiegato l’artista. Grazie all’esempio di Fausto Papetti, i suoi genitori lo mandano a studiare sax con Guido Alibani, stimato didatta avenzino che aveva lavorato all’Eiar, grazie al quale si approccia ad ogni genere musicale. A 12 anni inizia a suonare in locali, sagre ...