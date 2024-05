Prende il via il Book Festival Venti momenti per grandi e bimbi

(Di martedì 14 maggio 2024) Unana di appuntamenti con scrittori, attività per bambini e ragazzi, una mostra sull’arte del Kintsugi con visita guidata, il corso di scrittura e lo slam poetry. Da sabato 18 a domenica 26 maggio, torna con la seconda edizione Barzanò, una settimana di iniziative diffuse sul territorio comunale dedicate al libro, alla lettura e alla narrazione. Si parte sabato 18 maggio alle 17 nella Canonica di San Salvatore con Rosalba Piccinni, che presenta "Lo dicono i fiori", seguito alle 18 da Stefano Bianchi con "My David Bowie". Domenica 19 alle 16, sempre all’interno della Canonica, sarà ospite Bianca Pitzorno, "Giuni Russo. Da un’estate al mare al Carmelo", affiancata dalla scrittrice Nicoletta Sipos, seguita alle 17 con la visita guidata alla mostra "Krista Kintsugi. Armonia tra natura e uomo", di Maria Cristina ...

