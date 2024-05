Dove vedere in tv Italia-Polonia - orario Nations League volley femminile 2024 | programm - cana -e, streaming

(Di martedì 14 maggio 2024) Oggi martedì 14 maggio (ore 19.00) si gioca, match valido per la2023 di. Le azzurre incominciano la propria avventura nel prestigioso torneo internazionale, l’avventura inizia ad Antalya (Turchia). Le ragazze del CT Julio Velasco, alla sua prima panchina ufficiale dopo le due amichevoli vinte agevolmente contro la Svezia, vogliono incominciare il proprio cammino con il piede giusto e andranno a caccia del successo. L’è chiamata a fare bene inperché al termine della fase preliminare si chiuderà il ranking FIVB e verranno assegnati gli ultimi cinque pass per le Olimpiadi di Parigi. L’obiettivo è molto vicino per le nostre portacolori, ma non ...

