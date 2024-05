Picchia la compagna nel parcheggio Poi le sequestra l’auto | arrestato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 14 maggio 2024) di Nicola Di Renzone È un brutto episodio quello accaduto nella tarda serata di venerdì tra le 22 e le 23, a Borgo San Lorenzo, neldel supermercato Coop. I carabinieri, infatti, sono dovuti intervenire per bloccare un uomo che, nel corso di una discussione con la, l’aveva colpita al volto, sottraendole anche le chiavi delper evitare che si allontanasse e accanendosi poi contro la vettura, danneggiandola con dei pugni. I due, entrambi italiani, lui 50enne e lei 51enne, avevano in passato avuto una relazione, pare piuttosto tormentata, ma non è ben chiaro in quali rapporti fossero al momento dei fatti, e se abitassero ancora insieme. Spiegano i carabinieri che lui, pluripregiudicato campano ben noto alle forze dell’ordine, è di fatto senza fissa dimora, mentre lei abita in Mugello, dove i due avrebbero ...