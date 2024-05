’Edngame’ - il Riesame dice no Due indagati restano in carcere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 14 maggio 2024) MONTECATINi TERME Il tribunale deldi Firenze respinge la richiesta di revoca degli arresti inper Pierluigi Spera e Hu Yunye, arrestati il 16 aprile scorso nell’ambito dell’operazione ’Endgame’, insieme ad altre dieci persone. Per Spera è stata confermata l’ordinanza per lo spaccio di stupefacenti, mentre è stato annullato il provvedimento per l’accusa di estorsione. L’attività, coordinata dalle procure di Pistoia e Prato, è stata condotta dalla polizia di Stato e dalla guardia di finanza. L’indagine è stata poi divisa in due stralci, uno dei quali è passato alla competenza del tribunale di Prato. Il giudelle indagini preliminari di Prato, nei giorni scorsi, per una serie di contestazioni legate alle intercettazioni, ha revocato la carcerazione per dieci persone, riducendo le limitazioni della libertà personale ...