Regolamento Taranto-Vicenza | cosa succede in caso di parità andata e ritorno

(Di martedì 14 maggio 2024) Ildi, match didel playoff di Serie C 2023/2024 per quanto riguarda il primo turno della fase nazionale: eccoindial termine del doppio confronto e chi passa al. Si entra nel vivo della post season e allo Iacovone si sfidano i pugliesi, che hanno superato due turni entrambi col punteggio di 0-0, e i veneti che entrano in gioco ora nella post season.: ECCO COME FUNZIONA IL PLAYOFF I berici hanno due vantaggi: giocano alin casa al Menti e possono avanzare al secondo turno della fase nazionale con due pareggi o con una vittoria e una sconfitta ma egual numero di gol ...

Taranto-LR Vicenza: il direttore di gara sarà Matteo Centi di Terni - Taranto-LR Vicenza: il direttore di gara sarà Matteo Centi di Terni - La gara di andata dei playoff tra Taranto e LR Vicenza, in programma martedi 14 maggio allo stadio “Erasmo Iacovone” alle ore 20.30, sarà diretta da Matteo Centi della sezione di Terni. L'arbitro umbr ...

Taranto-LR Vicenza: sempre più verso il tutto esaurito - Taranto-LR Vicenza: sempre più verso il tutto esaurito - Martedì 14 maggio alle ore 20.30 è in programma la sfida d'andata tra Taranto e LR Vicenza, valida per il primo turno nazionale dei playoff. Lo stadio Iacovone si sta avvicinando a grandi passi al tut ...

Vicenza, Vecchi: "Come si fa a giocare a Taranto senza tifosi ospiti" - Vicenza, Vecchi: "Come si fa a giocare a Taranto senza tifosi ospiti" - Stefano Vecchi, tecnico del Vicenza, ha incontrato la stampa, in vista della sfida contro il Taranto, in programma domani alle ... in campo è sempre quello bisogna stare all’interno del regolamento e ...