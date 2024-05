Le bontà - romane e non sol - nascoste tra i banchi rionali

(Di martedì 14 maggio 2024) Al mercato, a Roma, non si va solo per fare la spesa. Il mercato è un caleidoscopio di colori, voci, odori e sapori, un piccolo universo parallelo in cui è possibile socializzare, fare una passeggiata, scoprire nuovi ingredienti e, perché no, fermarsi a pranzare tra ivariopinti. Nei mercati della capitale sono infatti sempre più numerosi e variegati i box dove è possibile gustare street food di ogni tipo e piatti più o meno tipici – in alcuni casi anche la sera, a seguito di un’ordinanza del 2020 che ha liberalizzato gli orari degli esercizi commerciali nelle aree pubbliche. Si pensa subito ai soliti noti, come il Mercato Testaccio che ospita numerositra cui il celeberrimo Mordi & Vai con suoi paninischi da far girare la testa, o il Mercato Centrale alla Stazione Termini, popolato da una miriade di botteghe ...

Reggio Emilia , 10 maggio 2024 – Un salotto nel cuore della città per le eccellenze enogastronomiche reggiane. Ha inaugurato stamattina l’atteso nuovo Mercato coperto Campagna Amica del Tricolore di Coldiretti in Corso Garibaldi 23/B. All’interno ...

E’ stata presentata, presso la Sala Giunta della sede della Regione Campania in via Santa Lucia a Napoli, “ pane apolis ” la cinque giorni che, oltre ad offrire una panoramica sull’intera filiera del pane (dalla coltivazione del grano fino alla ...

Mike Maignan e Theo Hernández, giocatori del Milan , andranno in scadenza di contratto il 30 giugno 2026: via nel Calciomercato estivo o no?

Attività post-mercato: AMC Entertainment, StoneCo, Fulcrum Therapeutics e altri - Attività post-mercato: AMC Entertainment, StoneCo, Fulcrum Therapeutics e altri - Jamf (NASDAQ: JAMF) Holding Corp. (JAMF) è scesa del 2% dopo l'avvio di un'offerta pubblica di azioni ordinarie da parte di fondi di investimento associati a Vista Equity Partners. I fondi mettono in ...

Bologna, Fenucci: 'Thiago Motta Cosa farà lo sa solo lui, noi lo terremmo. Zirkzee Contratto particolare, non ci serve vendere' - Bologna, Fenucci: 'Thiago Motta Cosa farà lo sa solo lui, noi lo terremmo. Zirkzee Contratto particolare, non ci serve vendere' - L`amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, ha parlato a Sky per festeggiare la conquista aritmetica della qualificazione alla prossima Champions League.

De Rossi trascura Bove e l’agente ricorda la gestione Mourinho. In estate può finire sul mercato - De Rossi trascura Bove e l’agente ricorda la gestione Mourinho. In estate può finire sul mercato - Sette volte titolare in 24 partite, quattro su sedici in Serie A e tre su otto in Europa League. Edoardo Bove è stato messo da parte da Daniele De Rossi che non lo ha più utilizzato ...