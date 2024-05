La Nuti nel cda di Toscana Aeroporti Auletta | Decisione sconcertante La rettrice | Figura indipendente

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 14 maggio 2024) "Il mio sarà un contributo. Perché lo prevede la legge e la mia sensibilità personale. Ladi consigliere di amministrazionenelle società quotata in borsa è normata dalla legge, soprattutto per i docenti universitari. E proverò a dare il mio contributo nel campo del management e della gestione delle imprese. Al servizio di Pisa e della". Così ladella Scuola Superiore Sant’Anna, Sabina, risponde indirettamente a Ciccio, il consigliere comunale di Diritti in Comune che nei giorni scorsi le ha indirizzato una lettera aperta dopo la sua nomina nel board di. "Abbiamo appreso con sconcerto la suadi candidarsi nella lista ...