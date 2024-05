La quotidianità degli ucraini in guerra - e la distanza dalla calma italiana

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 14 maggio 2024) In un caldo pomeriggio primaverile, nel cortile della redazione de Linkiesta, dopo aver guardato l’ennesimo post di una mia amica che si sta preparando per arruolarsi alle forze armate dell’Ucraina, ho chiesto ai miei colleghi quale mansione avrebbero scelto se l’Italia fosse stata invasa da qualche altro Paese. Le posizioni nell’esercito sono diverse, il ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov ha detto che le mansioni più richieste, in questa nuova fase di mobilitazione, sono quella di autista, meccanico e operatore dei droni. Ho visto i miei colleghi, prima di dare una risposta, un po’ confusi e certamente li capisco, queste non sono domande che di solito si fanno in pausa pranzo, eppure questi sono discorsi che faccio con i miei amiciogni giorno. Questa è la mia realtà pur con sfumature diverse, più sicure, senza sirene che scattano a qualsiasi ora del ...