L’impianto conteso In tre alle Due Strade E l’inquilino Scandicci ‘turba’ le altre società

(Di martedì 14 maggio 2024) FIRENZE Dopo ‘Una poltrona per due’, un famoso film del 1983 di John Landis interpretato da Eddie Murphy e Jamie Lee Curtis, ecco arrivare ora sul palcoscenico sportivo la telenovela ‘Uno stadio per quattro’. In questo caso gli attori sono lePorta Romana, Rondinella Marzocco, Bibe 1964 ecalcio con protagonista lo stadio BozziDue. Tutti ci vogliono giocare perché si tratta, dopo lo stadio Artemio Franchi, delpiù bello e funzionale della città ed è anche Centro Federale della Lega Nazionale Dilettanti della Federcalcio. Da precisare che lo storico stadio delle Dueè gestito da diversi anni dal Porta Romana, vincitore del bando comunale, con concessione in scadenza nel 2029. A fare chiarezza su questa situazione è il presidente del ...