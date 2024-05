È stata l’edizione più controversa di sempre dell’Eurovision almeno fino a oggi

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 14 maggio 2024) L’Eurovision Song Contest 2024, in quella che probabilmente sarà ricordata comepiùdi(«la piùad ora», direbbe il noto filosofo Homer Simpson), si è chiusa con la strana sensazione di aver portato a casa il necessario, passando però per le forche caudine di una settimana intensa. Insomma, poteva andare meglio, ma poteva andare decisamente peggio sotto ogni punto di vista. Lasciando l’analisi artistica ai critici musicali, si può dire con sicurezza, ammesso che ce ne fosse il dubbio, che nel festival della canzone europea si gioca una partita geopolitica neppure troppo sotterranea, il cui esito è stato abbastanza visibile nella suddivisione finale dei voti della giuria e del pubblico. L’elefante nella stanza era la presenza di Israele, Paese per cui è ...