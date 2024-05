Covid - escort e mascherine nell’indagine su Giovanni Toti e Spinelli a Genova | Tre ragazz - non d -e, alle -10, grazie

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 14 maggio 2024) Nell’inchiesta per corruzione che coinvolge il presidente della Regione Liguriac’è anche un tentativo di frode al servizio sanitario nazionale. Mentre i dati sui contagiati dal Coronavirus per ottenere più vaccini hanno portato all’accusa di falso nei confronti del governatore, questa vicenda è collegata all’ombra della mafia su. Nell’intercettazioni infatti due soggetti del clan dei Riesini parlano di un affare da 1,2 milioni di euro che riguarda forniture di. Alla fine non andato in porto. Ma nelle carte ci sono anche i regali per soubrette, massaggiatrici edche giravano intorno agli indagati. Cartier da 10 mila euro, borse Chanel, persino massaggi dal costo di mille euro cadauno. E le intercettazioni delle interessate: «Le ha regalato 10 mila euro di ...