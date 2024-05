I salmoni non stanno bene - ed è un problema globale

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 14 maggio 2024) La notizia è recentissima e inquietante: quasi 63 milioni disono morti prematuramente lo scorso anno nei grandi recinti sottomarini dei fiordi della Norvegia, il maggior produttore mondiale di salmone atlantico. Rispetto a una popolazione nelle vasche di circa 390 milioni di esemplari e a una produzione nazionale di 1,5 milioni di tonnellate l’anno, significa, in media, il 16,7 per cento di tutti iallevati in Norvegia. È solo l’ultimo di una serie di articoli, report e studi che suscitano allarme attorno all’allevamento intensivo di uno dei pesci più richiesti del mondo. Che, con un consumo in costante e rapida espansione – quattro milioni di tonnellate di salmone in tutto il mondo nel 2023 contro i circa 3,32 milioni di tonnellate del 2018 – occupa una fetta di mercato importante e redditizia. Tanto più che, delle sette varietà ...