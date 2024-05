Il Papa sui giovani e i rischi social è stato Illuminante

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) "Ho apprezzato il discorso del Santo Padre, per me sempre, in particolar modo il suo appello a rifuggire dall’autoreferenzialità, il chiaro riferimento a una società libera e il monito a difendere tutti da ciò che di tossico, malsano e violento si può annidare nel mondo dei". Lo ha dichiarato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, partecipando in sala Clementina all’udienza con i docenti e gli alunni della Scuola Vaticana Paleografica, Diplomatica e Archivistica e della Scuola Vaticana di Biblioteconomia. "è sempre una grande emozione incontrare il– ha detto il ministro – perché la sua guida trasmette valori di fede, compassione e amore universale".