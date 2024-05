Da Limbiate al centro in pochissimi minuti

(Di martedì 14 maggio 2024) La linea del tram difu inaugurata nel 1882 per collegare il capoluogo con il manicomio di Mombello. Nel corso degli anni è stata utilizzata (e apprezzata) da migliaia di pendolari che viaggiavano verso Milano, in particolare dagli anni ‘60 agli ‘80. Ma negli anni ‘90 ebbe una seconda vita con l’apertura della lina gialla della metropolitana e il nuovo capolinea fissato a Comasina, proprio in corrispondenza della fermata della M3, grazie alla quale in pochisi poteva raggiungere ogni zona deldi Milano. Negli ultimi anni erano diventati virali i video che documentavano la capacità del tram di superare le auto ferme in coda sulla Comasina

Piove come non pioveva da troppi giorni davanti alla tomba di Luca Attanasio, ma va bene così. Anche perché don Valerio Brambilla, nel momento di raccoglimento in cui si ricordavano i tre anni dall’uccisione in Congo dell’ ambasciatore , ha ...

Ieri le celebrazioni a tre anni dall’uccisione in Congo dell’ambasciatore Luca Attanasio di Limbiate , mentre in città si molti plicano le iniziative per chiedere “ giustizia e verità ”. Nel cimitero maggiore di Limbiate , accanto al papà Salvatore, alla ...

A Limbiate c'è Adelmo Cervi: Sala consiliare gremita per la presentazione del docufilm e l'incontro con gli studenti - A limbiate c'è Adelmo Cervi: Sala consiliare gremita per la presentazione del docufilm e l'incontro con gli studenti - Giovedì 9 maggio a limbiate si è tenuto il primo dei quattro appuntamenti con la Storia della Famiglia simbolo della Resistenza italiana, quella dei Cervi nell'ottantesimo anniversario dell'eccidio de ...