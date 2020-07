Meho finge la sua morte per liberarsi del ban ESEA. Uno scherzo che potrebbe costargli caro (Di sabato 11 luglio 2020) La community di CS:GO è un pò “bizzarra”, e lo si capisce da alcuni comportamenti come ad esempio la gogna pubblica nei confronti di alcuni giocatori accusati di truffe anche senza prove concrete. L’ultima follia riguarda un giovane giocatore del celebre gioco esports, che ha finto la propria morte per evitare un ban ESEA. Si tratta di “Meho”, un giocatore 16enne di CS:GO che ha deciso di fare uno scherzo a tutti decidendo di fingere la sua morte, aiutato dai suoi amici. Lo scherzo è cominciato su Twitter lo scorso 15 giugno, con la pubblicazione di un paio di tweet da parte dei suoi amici, Andrew e Rough, che informavano del decesso di Meho in seguito ad un incidente d’auto. Zyrus, che lavora ... Leggi su esports247

