Charlize Theron: "Marvel non mi ha mai contattata per alcun ruolo" (Di venerdì 10 luglio 2020) Charlize Theron spiega perché non è parte del Marvel Cinematic Universe: 'Non sono mai stata contattata per un film'. Charlize Theron non è parte del Marvel Cinematic Universe, ma c'è una ragione ben precisa dietro... Nessuno le ha mai proposto un film e di entrare nel club delle star Marvel. Il Marvel Cinematic Universe può vantare una quantità esorbitante di attori di grosso calibro - tra i nomi più in voga di Hollywood, Premi Oscar, e leggende del settore - tant'è che ormai ci si stupisce quasi quando si pensa che alcuni tra gli interpreti più amati, come magari Leonardo DiCaprio o Johnny Depp, per far i primi nomi che ci vengono in mente, non facciano ... Leggi su movieplayer

