Mario Mandzukic a piede libero: ci pensano Fiorentina e Benevento (Di giovedì 9 luglio 2020) Dopo la breve esperienza in Qatar, Mario Mandzukic cerca una nuova squadra: in Serie A ci pensano Benevento e Fiorentina La risoluzione contrattuale con l’Al-Duhail ha fatto notizia: Mario Mandzukic è di nuovo alla ricerca di una squadra e la Serie A sta pensando di riaccoglierlo, dopo l’esperienza alla Juventus. L’attaccante croato non ha intenzione di “smettere” e punta a rimettersi in gioco in un campionato di livello, dopo la breve parentesi in terra qatariota. Per questo, i club italiani iniziano a farci un pensierino in vista della prossima stagione. Una di queste squadre è il Benevento. Il club del presidente Vigorito, neo-promosso in Serie A, è alla ricerca di un profilo esperto e di ... Leggi su zon

sportface2016 : #calcio | Il post di Mario #Mandzukic accende le speranze dei tifosi della #Juventus - news24_napoli : Mandzukic pubblica foto con Khedira, i tifosi si scatenano: “Torna alla… - CalcioJcom : New post: Mandzukic a Torino con Khedira, ritorno in Italia per Mario? [FOTO] - bornjuventino : RT @AffariDiCalcio: Sondaggi di #Fiorentina e #Benevento per Mario #Mandzukic secondo @SkySport - Christi92636444 : Mario Mandzukic dopo la rescissione dal club arabo Al Duhail è sondato da Fiorentina e Benevento -