La denuncia di Tyus Jones, pasto da aereo e scarafaggio in camera (Di giovedì 9 luglio 2020) "Dopo il paesto in aereo anche lo scarafaggio in camera". A Disney World, Orlando, arrivano i giocatori che dal 31 luglio saranno impegnati nella ripresa del campionato di basket Nba interrotto per la pandemia lo scorso 11 marzo. Secondo il protocollo i giocatori (ogni squadra ha 35 persone nella delegazione) dovranno restare quanto più possibile in hotel evitando contatti anche con i compagni di squadra.Logica astringente se si pensa che in Nba non esiste l'idea del ritiro prepartita. Nelle ultime ore sono sbarcati a Orlando anche i Grizzlies di Tyus Jones, che giunto in camera ha trovato una sgradita sorpresa: uno scarafaggio morto, subito diventato il protagonista di una sua storia Instagram. Dopo il "pasto da aereo" anche gli ... Leggi su ilfogliettone

Ultime Notizie dalla rete : denuncia Tyus La denuncia di Tyus Jones, pasto da aereo e scarafaggio in camera Yahoo Eurosport IT La denuncia di Tyus Jones, pasto da aereo e scarafaggio in camera

Logica astringente se si pensa che in Nba non esiste l'idea del ritiro prepartita. Nelle ultime ore sono sbarcati a Orlando anche i Grizzlies di Tyus Jones, che giunto in camera ha trovato una ...

Logica astringente se si pensa che in Nba non esiste l'idea del ritiro prepartita. Nelle ultime ore sono sbarcati a Orlando anche i Grizzlies di Tyus Jones, che giunto in camera ha trovato una ...