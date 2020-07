Sondaggi Cartabianca: l’arresto della flessione della Lega (Di mercoledì 8 luglio 2020) Secondo il Sondaggio delll’Istituto Ixé presentato ieri a Cartabianca questa settimana le intenzioni di voto fotografano un arresto della flessione della Lega (23,9%) e un lieve assestamento del Pd (22,0%), mantenendo 2 punti di distacco tra i primi due partiti. Arretra di ancora di qualche decimale il Movimento 5 Stelle (15,4%), perdendo 2 punti nel giro di un mese. Piccole flessioni anche per Fratelli d’Italia (13,8%) e Forza Italia (7,2%). Crescono, invece i partiti più piccoli, in particolare Più Europa (+0,4%), La Sinistra (+0,6%) e Azione (+0,4%). Nelle ultime due settimane è rimasta stabile al 55% la fiducia nel presidente del Consiglio Conte. Conferma la seconda posizione il presidente del Veneto Luca Zaia, che però arretra ancora di 3 punti, scendendo all 46%. Seguono, ad una certa distanza, Meloni (31%), Salvini (30%) e Zingaretti ... Leggi su nextquotidiano

neXtquotidiano : #Sondaggi Cartabianca: l'arresto della flessione della Lega - AgliuzzaDiego : Ma cosa parlate a fare Siete al governo e non fate niente Tutte cavolate per prendere voti impossibili Non siete cr… - Pol25948625 : @matteosalvinimi A cartabianca stai facendo un figurone...ti stanno perculando tutti!!!Citi tu il sole24ore per i s… - starsiriom : ll governo è nato su un presupposto culturale? Dai fammi ridere ;) Adesso Salvini sta perdendo nei sondaggi, o no?… -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi Cartabianca Sondaggi Cartabianca: l’arresto della flessione della Lega next Sondaggi, la conferma: tra Lega e Pd meno di 2 punti. FdI cala al 13,8%. Stabile fiducia in Conte e per il 59% il governo arriverà almeno al 2022

Un sondaggio che fotografa quanto già emerso per la prima volta due settimane fa: la Lega resta stabile al 23,9% e così anche il Pd che si assesta al 22 per cento. L’ultima rilevazione realizzata da ...

Sondaggi elettorali Ixè: un terzo degli italiani teme un ritorno dei contagi in autunno

Un terzo degli italiani (36%) è spaventato da un ritorno dei contagi nel prossimo autunno. Un ulteriore 46% teme una ripresa ma è rassicurato dal fatto che ora il Paese sa come reagire. Infine c’è un ...

Un sondaggio che fotografa quanto già emerso per la prima volta due settimane fa: la Lega resta stabile al 23,9% e così anche il Pd che si assesta al 22 per cento. L’ultima rilevazione realizzata da ...Un terzo degli italiani (36%) è spaventato da un ritorno dei contagi nel prossimo autunno. Un ulteriore 46% teme una ripresa ma è rassicurato dal fatto che ora il Paese sa come reagire. Infine c’è un ...