“Ecco perché ora mostro mia figlia”. Elisabetta Canalis svela il retroscena su Skyler Eva (Di mercoledì 8 luglio 2020) Intervistata dal Corriere della Sera, Elisabetta Canalis ha svelato perché da poco ha iniziato a mostrare la figlia su Instagram. L’ex velina di Striscia la Notizia vive a Los Angeles insieme al marito, il medico Brian Perri e la piccola Skyler Eva, della quale ha sempre fatto un segreto. Ogni foto della bambina, dal giorno della sua nascita in avanti, è stata tagliata, così che nessuno potesse vederla in viso. Ma da poco la Canalis ha deciso di mostrarla a tutti. Era già successo in dell’arrivederci alla famiglia proveniente dalle Bahamas e sopravvissuta all’urgano Dorian che Elisabetta e il marito Brian Perru hanno a lungo ospitato in casa, a Los Angeles. Dopo l’uragano, infatti, la Canalis aveva deciso di fare la sua parte accogliendo Luce e la sua famiglia, sfollati dopo la calamità naturale. ( dopo ... Leggi su caffeinamagazine

